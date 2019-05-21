Çarşamba Belediyesi'nde işçilere rekor zam

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Belediyesi büyük bir aile, burada çalışan herkesi de ailenin bir ferdi olarak görüyorum. Verilmesi gereken en iyi hizmeti önce personelimizden başlatalım dedik. Amacımız aidiyet hissiyle hizmet etmek. Bizden önceki dönemlerde de çok iyi işler yapıldı, bizler de daha iyisini yaparak bayrağı bir üst kademeye taşıyacağız. İmzaladığımız sözleşme ile ortalama yaptığımız zam oranı yüzde 36, en yüksek zam oranı ise yüzde 45’lik bir artış ile temizlik işçilerimiz aldı. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.