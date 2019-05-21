Zagreb'de Türkiye rüzgarı esti

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl Göbeklitepe yılı kapsamında “Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” ana temasıyla düzenlenen Türkiye Haftası etkinliklerinin ikincisi Hırvatistan’da gerçekleştirildi.

“Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” ana temasıyla bir hafta boyunca Zagreb’in tarihi ve önemli mekânlarında Türkiye rüzgârı esti. 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’nin farklı renkleri, lezzetleri ve sesleri Zagrebli sanatseverlerle paylaşıldı.

Göbeklitepe dünya turunda

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye Haftası"nın açılışı Göbeklitepe ile yapıldı. Zagreb’deki Arkeoloji Müzesinde açılışı yapılan, Göbeklitepe sergisi yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin keşfinin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli olduğunu belirtti.

Arkeoloji Müzesi Müdürü Sanjin Mihelic de 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, dünyada tanıtımı açısında serginin önemine değindi. Aynı zamanda önümüzdeki sene de Hitit medeniyetinin tanıtılmasının çok önemli olacağını vurguladı.

Bölgenin tarihi geçmişinden kazı çalışmalarına, kazılarda bulunan anıtların teknik özellikleriyle anlatılan sergi sonrasında bölge hakkında sunum gerçekleştirildi. Zagreb Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Demet Bektaş tarafından Göbeklitepe ve bölgenin tarihçesi hakkında bilgiler verildi.

Türk lezzetleri Hırvatistan’da

Türkiye’nin farklı bölgelerinden hazırlanan menü ve ikramlar Hırvatistan’da sahne aldı. Ünlü şef ve yemek kitapları yazarı Ali Açıkgül ve şef İdris Güler’in hazırladığı Türk lezzetleri Hırvat misafirlerin beğenisine sunuldu. Türkiye haftası kapsamında açılış yemeği şef Açıkgül’ün sunumuyla Türk sofrası konseptiyle düzenlendi. Açılış yemeği Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış yemeğine Hırvatistan Kültür Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hırvat-Türk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, müze ve kültür merkezi müdürleri, büyükelçilik temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Crikvenica Jadran Hotel’de gerçekleşen Türk mutfağı atölye çalışmasında ise Hırvat Aşçılar Birliği Başkanı ve üyeleri ile çok sayıda şef katıldı. Uygulamalı olarak Türk lezzetlerinin yapıldığı atölye çalışmasında şef Açıkgül Türk mutfağı kültürü ve tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Etkinlikler kapsamında Türk lezzetlerinin yanında demirhindi ve reyhan şerbeti gibi farklı tatlar da ikram edildi.

Anadolu Desenleri Seramiklerde Sergileniyor

Anadolu’nun farklı medeniyetlerine ait desenler Türk seramik sanatı ile hayat buluyor. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sıdıka Sibel Sevim ve Dr. Cemalettin Sevim’in kişisel koleksiyonundan oluşan ve Anadolu’nun zengin geçmişinden esinlenerek hazırlanan “Anadolu Medeniyetleri Seramik Sergisi” Zagreb Etnografya Müzesinde açıldı. Zagreb’de ilk defa düzenlenen seramik sergisi yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında sanatçıların katılımıyla Zagreb Sanat Lisesinde “Türk Seramik Sanatı” söyleşisi ve atölye çalışması gerçekleştirildi. Sanat Lisesi Seramik Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmasında Türk seramik sanatının incelikleri, tarihçesi ve yöntemleri katılımcılara aktarıldı. Atölye çalışmasında öğrenciler kendi eserlerini tasarlayarak Türk desenleri ile süslemeler yaptı.

Anadolu’nun Zengin Kültürel Mirası Müzikle Buluştu

Çello sanatçısı Uğur Işık tarafından Anadolunun zengin kültürel mirasının harmanlanmasıyla oluşturulan “Anadolu Ruhu” konseri 17 Mayıs’ta Zagreb Puppet tiyatrosunda gerçekleştirildi. Sanatçının Anadolu’nun misafir ettiği medeniyetlerin ezgilerine de yer verdiği “Anadolu Ruhu” ismini verdiği konserde Uğur Işık’a sanatçılar Ferruh Avni Yarkın, Mustafa Doğan Dikmen ve Umut Sel eşlik etti. Kara toprak, Haydar Haydar, Giresun’un İçinde gibi Türk müziğinin önemli eserleri icra edildi.

Aynı zamanda çello sanatçısı Uğur Işık tarafından Zagreb Üniversitesi Müzik Akademisinde Hırvat öğrencilerinin katılımıyla müzik ustalık sınıfı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Fotoğraflarla Tanıtılıyor

Programlar kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden insan ve hayat manzaralarının yer aldığı “Dünden Bugüne Fotoğraflarla GAP” sergisi Zagreb Yunus Emre Enstitüsünde açıldı. Bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı sergi Mayıs sonuna kadar gezilebilecek.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Haftası Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğuş Grubu, Kentbank, Türk Hava Yolları, Zagreb Arkeoloji Müzesi, Zagreb Etnografya Müzesi ve Zagreb Üniversitesi gibi kurumlarla iş birliğinde gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün hayata geçirdiği “Türkiye Haftası” projesinin bu yılki teması, 2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında ‘Göbeklitepe: İnsan ve Hayat’ olarak belirlendi. Yıl boyunca düzenlenecek “Türkiye Haftası” etkinlikleri Rusya St. Petersburg, Arnavutluk-Tiran, İspanya-Madrid, Sırbistan-Belgrad, Tunus-Tunus ve Lübnan-Beyrut’ta gerçekleşmeye devam edecek.