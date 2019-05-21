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Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gereken besinler

Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gereken besinler

Balık yağının (omega 3) depresyon ve bunamayı azalttığını söyleyen Op.Dr. Kerem Bıkmaz, Omega-3 vücut tarafından üretilemeyen ve dışarıdan yiyeceklerle alınması son derece önemli doymamış yağ asitlerinden biridir. Omega 3 ün beyin, göz ve damar sağlığına önemli etkileri vardır” dedi. 

Omega 3'ün beyin sağlığına etkisini sıralayan Kerem Bıkmaz, “Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olur. Depresyon tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Gebelikte kullanılması durumunda bebeğin beyin ve göz gelişimine katkıda bulunur. Çocukların ve yetişkinlerin de beyin ve göz sağlığı için son derece önemlidir.”  dedi.

Özellikle soğuk sularda yaşayan uskumru, ton, somon, sardalye gibi yağlı balıklar ile gölde yaşayan alabalıklarda omega-3’ün bulunduğunu ifade eden Dr. Bıkmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Haftada en az bir gün
“Omega 3 bakımından en zengin balık ise somondur. Deniz ürünlerinin tümü, kırmızı et ve tavuktan daha az düzeyde yağ ve doymuş yağ içerdikleri için sağlık için daha yararlıdır. O nedenle haftada en az 1 gün beyin ve kalp sağlığınız için soğuk deniz balıklarını sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirip tüketmenizi öneriyorum."

balık

Ceviz ve semizotu
"Ceviz ve semizotu da omega-3 için iyi birer kaynaktır. Omega 3 yağ asitlerinin bizleri kalp ve romatizmal hastalıklarla, kanserden korumasıyla, tansiyon düşürücü etkisiyle, ileri ki yaşlarda gözde oluşan sarı noktanın oluşturduğu hasarları engellemesiyle ve depresyona iyi gelmesiyle son derece önemli etkilere sahip olduğunu biliyoruz” açıklamalarında bulundu.

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