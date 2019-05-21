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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den müjde: 11 bin 76 personel istihdam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den müjde: 11 bin 76 personel istihdam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 76 personel istihdam edileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz"

Bakan Gül, "Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" değerlendirmesi yaptı.

Bakan Gül'ün ilgili tweetleri şöyle:

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