Sırrı Süreyya Önder'in yerine konuldu dendi! Selçuk Özdağ'dan açıklama

Ulucanlar Müzesinde AK Parti eski Manisa milletvekili Selçuk Özdağ'ın adının Sırrı Süreyya Önder'in yerine konulduğu iddiası vardı. Özdağ iddialara yanıt verdi.

Sosyolog ve Aktivist Veli Saçılık'ın ARTI TV'de canlı yayında sarfettiği “Ulucanlar Müzesi'nden SırrıSüreyya Önder'in adı kaldırıldı. Yerine AK Partili Selçuk Özdağ konuldu.” iddiasında bulunmasına AK

Parti önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve 24.25.26. Dönem Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'dan tepki geldi.

Saçılık'ın şahsını hedef alarak AK Parti ile hesaplaşmak istediğini de ifade eden Özdağ, şunları söyledi:



-"81 yıllık tarihe sahip olan Ulucanlar Cezaevine Milletvekili olduğum dönemde ve onun öncesinde bir çok kez ziyaret etmiştim. 2014 yılında da bir ülkücü olarak kaldığım koğuşa bir program dahilinde basın mensuplarıyla bir kez daha ziyarette bulunmuş Ulucanlar cezaevinin tarihi misyonunu konuşmuş, o yılları yad etmiştik.

-Ortaya atılan iddianın gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Cezaevinde bulunduğum süreçteki koğuştaki ranzaya adımın verilmesi bu iddiadan yıllar öncesine dayanmaktadır. Sırrı Süreyya Önder Cezaevinin hangi koğuşunda ve ranzasında kalmıştır bilmiyorum.

-HDP'nin Ankara'dan Milletvekili Adayı olup Milletvekili olarak Meclise

giremeyen Saçılık bir kez daha görülüyor ki bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğüne soyunan HDP'nin bir başka operasyonunu sosyal medya üzerinden yönetmeye çalışmaktadır. İddiasını ispat edemeyen müfteridir”.