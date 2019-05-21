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İspanyol çift uğultudan rahatsızdı! Yatak odasının duvarından çıkana bakın

İspanyol çift uğultudan rahatsızdı! Yatak odasının duvarından çıkana bakın

İSPANYA’da evlerinden gelen yoğun uğultudan rahatsız olan çiftin yardımına bir arıcı yetişti. Yatak odasının duvarının içinden çıkan 80 bin arılık kovan, profesyonel arıcıyı bile şok etti.

Dünya genelinde arı popülasyonu tehlike altında olsa da Endülüs’te yer alan bir ev, arılara dev bir kovan inşa etmek için gereken tüm şartları sağladı.

Evlerindeki uğultudan rahatsızlardı

İspanya’nın güneyindeki Granada şehrinde bir çift, evlerindeki uğultudan uzun süredir rahatsızlardı. Duvarlardan geldiğini düşündükleri bu uğultular artık gece kendilerini uyutmaz hale geldiğinde, bu hususta bir şeyler yapmaları gerektiğine karar verdiler.

"Hayal etmesi dahi güç"

Arıcı Sergio Guerrero, çiftin arıları ilk kez bir sene kadar önce evlerinin yakınında gördüğünü, ancak ne polisin ne de yerel yetkililerin kendilerine yardım edemediğini açıkladı.

Havalar ısınmaya başladıktan sonra, evdeki uğultu çok daha katlanılmaz bir raddeye ulaştığında çift Guerrero’yu arayarak yardım istedi.

Guerrero, "Bundan üç ay evvel gürültü öyle bir raddeye varmış ki, çift ne yapacağını bilememiş. Hayal etmesi dahi güç" diye aktardı.

"Duvarın ardında 80 bin arı vardı"

12 Mayıs günü eve gittiğinde karşılaştığı manzara profesyonel bir arıcı için dahi sıradışıydı, zira çiftin yatak odasının duvarının ardında 80 bin arı vardı.

Hane halkının bugüne dek böylesine gürültücü komşularla bir arada yaşamış olmasına oldukça şaşıran Guerrero’ya göre, duvarın ardında yer alan kovan öylesine büyüktü ki arıların en az birkaç senedir orada yer alıyor olmaları muhtemeldi.

Guerrero’ya göre mevcut şartlarda gürültü asla kesilmez, ancak arıların eylemlerine göre yükselip alçalabilir. Kimi günler arılar sıkça kovana gelip gittiklerinden uğultular şiddetlenebilir, ancak kovanlarının içinde sakince çalıştıklarında ise azalabilir.

‘Kovan kurtarma’ çağrısı

"Eğer gerekli önlem alınmasaydı, evin civarında bulunan çiçekli geniş araziler vesilesiyle kovanın boyutu çok daha genişleyebilirdi" diyen Geurrero, son yıllarda yükselen sıcaklıkların, haşerelerin üreme dönemlerini uzatma etkisine sahip olduğunu söyledi. 

Arıcı Guerrero, bu yıl hayatında almadığı kadar çok ‘kovan kurtarma’ çağrısı aldığını anlattı ve Endülüs’ün arı popülasyonunun oldukça sağlıklı bir düzeyde olduğunu belirtti: “Günümüzde arıların önemine dair farkındalık artmış halde.”

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