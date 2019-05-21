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Ardahan'daki taş ocağındaki patlamada ölen işçi sayısı 3'e yükseldi

Ardahan'daki taş ocağındaki patlamada ölen işçi sayısı 3'e yükseldi

Ardahan'da taş ocağındaki patlamada ölen işçilerin sayısı 3 oldu.

Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Taner Sarıvaz, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada ölen işçilerin sayısı 3'e yükselirken, ağır yaralanan Adem Demirci'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Demircinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada işçilerden Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı.

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede vefat eden Çetin ile Yazgan, Zonguldak'ta toprağa verilmişti.

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