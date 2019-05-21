Tunç Soyer'den İzmir'de en düşük oy aldığı Dokuzlar Köyü'ne jest

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 31 Mart seçiminden açık ara birinci olarak çıkan Tunç Soyer, seçimde en az oy aldığı ve seçilmesinin ardından ilk ziyaret ettiği yer olan Dokuzlar Köyü’ndeki üreticilere 76’sı arılı, 38’i arısız 114 kovan hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, seçimden sonraki ilk ziyareti en az oy aldığı Dokuzlar Köyü olmuştu.

Ziyarette köylülerin Soyer'den arı kovanı talep etmesi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Bu doğrultuda, Dokuzlar Köyü’ndeki 23 üreticiye belediye tarafından 76 arılı, 38 arısız olmak üzere 114 kovan, kıyafet, üretim gereçleri gönderildi.

''Verdiğimiz sözü tuttuk''

Soyer, söz konusu köye verilen desteği sosyal medya hesabından şu sözlerle kamuoyuyla paylaştı;