Süleyman Soylu'dan çarpıcı çıkış: Oyları saydırabilseydik Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de Vilayetler Evi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

"Mesele zarfların içerisindeki oylar değil"

Soylu, "Diyorlar ki, '4 oy pusulası var. Bunun bir tanesi niye iptal ediliyor da 3'ü iptal edilmiyor?' Basit. Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok" ifadelerini kullandı.

"Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar"

"Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı. Saydırmadık" diyen Soylu, "Mesele oradaki oylar değil. Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar" diye konuştu.



