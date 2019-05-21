HABER /  YEREL

Amasya'da 'beni tanımadın mı?' dedi sonra bakın ne yaptı!

Amasya'da 'beni tanımadın mı?' dedi sonra bakın ne yaptı!

AMASYA'da, bir kişiyi tanımadığı halde, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" diyerek 2 bin lirasını aldığı iddia edilen dolandırıcı yakalandı.

9 ilde hakkında 13 yakalama kararı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. (53), Amasya'da yolda gördüğü emekli astsubay E.T'ye, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım." dedi.

E.T'yi ikna ederek 2 bin lira alan N.D, daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.T, polise giderek N.D'den şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin Tokat'ta kaldığını tespit etti.

Aynı yöntemle pek çok kişiyi dolandırmış

Tokat'ta kaldığı otelde gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelinin aynı yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İspanyol çift uğultudan rahatsızdı! Yatak odasının duvarından çıkana bakın
İspanyol çift uğultudan rahatsızdı! Yatak odasının duvarından çıkana bakın
Kuzey Koreli kadınlar Çin'de cinsel köleliğe zorlanıyor
Kuzey Koreli kadınlar Çin'de cinsel köleliğe zorlanıyor
CHP'li Başkan Hüseyin Sarı Erdoğan'dan özür diledi davayı geri çekmesini istedi!
CHP'li Başkan Hüseyin Sarı Erdoğan'dan özür diledi davayı geri çekmesini istedi!
Meksika'da suçladıkları kadınları sokak ortasında dövüp saçını kestiler!
Meksika'da suçladıkları kadınları sokak ortasında dövüp saçını kestiler!
Fatura ağır oldu! Başakşehir'de 6 isim yolcu
Fatura ağır oldu! Başakşehir'de 6 isim yolcu
Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti
Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Zagreb'de Türkiye rüzgarı esti
Zagreb'de Türkiye rüzgarı esti
Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gereken besinler
Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gereken besinler
Çerkes soykırımı nedir, ne zaman oldu Çerkes soykırımı tarihi
Çerkes soykırımı nedir, ne zaman oldu Çerkes soykırımı tarihi
Aranan FETÖ üyesinin evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı
Aranan FETÖ üyesinin evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2019 açık lise sınav tarihleri
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2019 açık lise sınav tarihleri
Takdir-teşekkür belgesi almak için devamsız kaç gün olmalı?
Takdir-teşekkür belgesi almak için devamsız kaç gün olmalı?
İngiltere’de caddelere İslam karşıtı afişler asıldı
İngiltere’de caddelere İslam karşıtı afişler asıldı
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
Yorumlar