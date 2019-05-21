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Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor

Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor

AİHM'e kadar giden ve hastanın eşiyle ailesini karşı karşıya getiren olay Fransa'yı ikiye böldü. Lambert'ın ailesi son olarak oğullarının yaşaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup yazdı.

Fransa'da doktorlar 2008 yılındaki bir motosiklet kazasının ardından bitkisel hayata giren Vincent Lambert'ın yaşam desteğini kesmeye başladı. 

Bazen gözlerini açabiliyor

Fransa'da, on bir yıl önce, 2008 yılında motosiklet kazası geçiren ve psikiyatri kliniğinde hemşire olarak çalışan Vincent Lambert'ın, kazadan sonra kolları ve bacakları felç oldu ve bilinci asgari düzeye indi. Mide tüpleri sayesinde gıda ve su ile hayatta kalması sağlandı. Dışarıdan yardım almadan nefes alan Lambert bazen gözlerini açabiliyor.

Hastayla ilgili yasal mücadele

BBC'de yer alan habere göre sağlık durumunu iyileştirmeye çalışan hastane 2013 yılında eşi Rachel'in de rızasıyla Lambert'e bakımın durması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Lambert'ın annesi, babası ve ailesinin diğer üyeleri ise bundan haberdar edilmediği için karara itiraz etti ve hastayla ilgili yasal bir mücadele başladı.

Aile karşı karşıya geldi

Lambert'in eşi, altı kardeşi ve yeğeni yapay yaşam desteğinin sonlandırılmasını isterken Katolik anne babası Pierre ve Viviane ile diğer iki kardeşi Lambert'ın yaşatılmasını talep etti. 2015 yılında tarafların ciddi biçimde karşı karşıya geldiği dönemde Lambert'ın anne ve babası YouTube kanalında oğullarının aile üyelerine tepki verdiğini gösteren bir videoyu paylaştılar.

BM: Yaşamaya devam etmeli

Doktorlar videonun yanıltıcı olduğunu ve genel kitleyi manipüle edeceği şikâyetinde bulundu. BM'nin Engelli Kişilerin Hakları Komisyonu Fransa'ya müdahalede bulunması ve dosyayı incelerken yaşam desteğinin sonlandırılması kararının ertelenmesi çağrısında bulundu. Fransa sağlık bakanlığı ise Komisyon'un bağlayıcı olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı: Tıbbi ekip bakımı durdurabilir

Fransa'nın Sağlık Bakanı Agnès Buzyn "Tüm yasal temyizler tüketildi ve ulusal ya da Avrupalı tüm yetkili yargı organları tıbbı ekibin bakımın durdurulması hakkına sahip olduğunu doğruladı" dedi. Lambert'in anne ve babası Fransa'da hak ve özgürlükler savunma komiserine müdahil olması için başvurdu ancak komiser bu konunun onun çözemeyeceği bir konu olduğunu söyledi.

Nihai kararın ardından yaşam destek ünitesi kesilecek

Lambert''n durumu ülkede bölünmelere yol açan ölme hakkı tartışmalarını alevlendirdi. Reims kentinde Sebastopol Hastanesi'ndeki doktorlar, gıda ve sıvı verilmesinin durdurulması yönünde nihai mahkeme kararının ardından hastanın yaşam desteğinin kesileceğini söyledi.

Ailenin avukatından sert ifadeler

AFP haber ajansına konuşan aile üyeleri ise yaşam destek sistemlerinin kapatılmaya başlandığını doğruladı. Lambert''ın ailesinin avukatı Jean Paillot kararı "utanç verici" olarak niteledi.

AİHM ötenaziyi onayladı

Davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil olmak üzere bir kaç mahkeme kararı verildi. AİHM, bir Fransız mahkemesinin Lambert'ın yaşam desteğinden alınması kararını onadı. Ancak doktorlar Lambert'in babasının oğlunun kaçırılacağı şeklinde güvenlik endişeleri nedeniyle yaşam desteğinin bitirilmesi kararını hemen uygulamadı. Şimdi hastanedeki yeni ekip temyiz süreci bittiği için Lambert'i bakımdan çekiyor.

Macron'a mektup gönderdiler

Gündemde olan bu vaka, ötenazinin yasadışı olduğu ancak doktorlara ölümcül hastaları uyuşturma yetkisinin verildiği Fransa'yı keskin biçimde bölerken, Lambert'ın ailesi haftasonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir ricada bulundu. Ailenin mektubunda, "Sayın Cumhurbaşkanı, Vincent Lambert hiçbir şey yapmazsanız 20 Mayıs haftasında susuzluktan ölecek. Siz bunu durdurabilecek son ve tek kişisiniz. 2019'un Fransa'sında kimse açlık ve susuzluktan ölmemeli" ifadeleri kullanıldı. Ailenin avukatları dün üç yeni başvuruda bulunacaklarını da söyledi.

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