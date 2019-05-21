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May'den Brexit'te 'son şans' uyarısı

Anadolu Ajansı
May'den Brexit'te 'son şans' uyarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, dördüncü kez parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasının kabulü durumunda ikinci referanduma gidilmesine ilişkin oylama yapılabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dördüncü kez parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısının neler içereceği konusunda açıklama yaptı.

Yasa tasarısında, parlamenterlerin, tedbir maddesi, Gümrük Birliği, ticaret anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunması konularındaki endişelerinin giderilmesine odaklanan May, ayrıca ikinci bir referanduma da gidilebileceğini kaydetti.

İkinci referanduma ilişkin tartışmaları dikkatlice dinlediğini belirten May, şöyle devam etti:

"Bu konuda defalarca kendi görüşümü açıkça ortaya koydum. Bunun yapmamız gereken bir şey olduğuna inanmıyorum çünkü İngilizlerden ikinci kez oy kullanmalarını istemek yerine ilk referandumun sonucunu gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ancak parlamentoda bu önemli konudaki gerçek ve samimi hissin de farkındayım. Hükümet, bu yüzden ayrılma anlaşmasıyla ilgili yasasında ikinci bir referandum yapıp yapmama konusunda oy kullanma zorunluluğu getirecek."

İkinci referanduma ilişkin oylamanın şarta bağlı olduğunu söyleyen May, "Anlaşmayı onaylamak için ikinci bir referandum isteyen parlamenterlere sesleniyorum: Bir anlaşmaya ihtiyacınız var ve bu yüzden de ayrılma anlaşması onaylanmış olmalı" diye konuştu.

May, parlamenterlerin çoğunun ilk referandum sonucunun gereğinin yerine getirilmesini istediğini aktararak, "Dolaysıyla bir yol bulmalarına yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve şimdi bunu yapmak için son bir şans olduğuna inanıyorum" dedi.

May'in yeni garantiler içeren anlaşmayı gelecek ay parlamentoya getirmesi bekleniyor.

Brexit krizi

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere Başbakanı May, geçen hafta anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

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