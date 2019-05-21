Binali Yıldırım açıkladı: Seçim sonrası af gündemde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları sürüyor. Son olarak Bağcılar'ı ziyaret eden Yıldırım, bir vatandaşın sorusu üzerine afla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı. Burada vatandaşların sorularını cevaplayan Yıldırım, bir vatandaşın cezaevindeki yakınıyla ilgili sorunu gündeme getirmesi üzerine "Afla ilgili çalışma sürüyor. Ona vurur mu bilemiyorum" diye konuştu.

Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafı ziyaret etti.

Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirerek karanfil de dağıttı.

Daha sonra ayakkabı imalatı yapan bir fabrikaya da uğrayan BinaliYıldırım, kısa bir selamlama konuşması yaparak işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOX muhabirinin aklı yer sofrasında

Burada gazetecilerin sorularını da cevaplayan Yıldırım, FOX muhabirinin yer sofrasıyla eleştirilerine cevap verdi. İftara gittiklerinde yer sofrasının hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu” şeklinde cevap verdi.

Yıldırım'dan bomba sözler: Af geliyor

Bir vatandaşın cezaevindeki yakınıyla ilgili sorusu üzerine de Yıldırım, af çalışmalarının sürdüğünü seçimlerden sonra netleşeceğini söyledi. Yıldırım ısrarlı sorular üzerine "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili" cevabını verdi.