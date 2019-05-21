Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti milletvekillerine çağrı yaparak, ''Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu birlikte bozalım. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim'' dedi.

Erdoğan,"Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin çalışmasını sağlamak hedefimizdir. 82 milyon biz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle iftar programında buluştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları ise şöyle;

Bu Meclis Cumhuriyet'i kuran Meclistir. Darbelere cuntalara vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis'tir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi büyümesi noktasında tüm adımları atan, önünü açar Meclis'tir. Ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların önünü kesen meclistir. Tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içerisinde başarıyla gerçekleştiren bir Meclis'tir. Terör örgütü, ihanet çeteleri, beşinci kol unsurlarının heveslerini kursaklarında bırakan bir Meclis'tir. Bu çatı altında görev yapan arkadaşlarım her türlü takdiri, teşekkürü hak etmektedir.

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmada mükellefiz"

Milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, en sağlıklı, en ideal yolu bulmayı hep başarmasıdır. Yaşadığımız sıkıntı, kriz, kaos ve saldırıları hep bu şekilde atlatabildik. Güçler ayrımı denen bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz kendi alanımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaya mükellefiz.

"Hamdolsun yekvücut olduk ve bu oyunları bozduk"

Coğrafyamızda milli bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığımızda en büyük eksikliği demokrasi eksikliği, milli iradenin tecellisinde kopukluklar görürüz. Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala yapıyorlar. Son 6 yıldır diğer ülkeler ve toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlası bize de uygulanmaya çalışıldı. Terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Hamdolsun yekvücut hareket ettik, bu oyunları bozduk.

"Rekabet birlikteliğimizin engeli değil zenginliğidir"

Ülkemizdeki siyaset kültürü, zaman zaman çok sert çekişme ve tartışmaları beraberinde getirebiliyor. Siyaseti ülkemize ve milletimiz için yapıyorsak elbette demokrasinin cilvesi olarak kabul edilir. Başarı için her yolu mubah görenleri asla mazur göremeyiz. Gerektiğinde darbeciler, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir, inanıyorum ki, etmeyecektir. 82 milyon vatandaşımızın her birini Türkiye ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet bu büyük birlikteliğin engeli değil tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kararlar alınır, hepsi gelip geçer geriye sadece Türkiye kalır. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız.

"Büyük oyunu bozalım güçlü Türkiye'yi inşa edelim"

Büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet etmek için çalıştık. 40 yıllık siyaseti hayatımız bu anlayışla geçmiştir. Önce belediye başkanı, başbakan ve ardından Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu yolda ter döktük, mücadele ettik. Elbette hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse imkân edemez. Bugün güvenlik tehditleri, ekonomik saldırıları, tuzakları aşabilirsek 2023 yılında bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız. En önemli görevlerden biri Meclis'e ve burada temsil edilen siyasi partilerimize düşüyor.Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu hep birlikte bozalım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin tüm milletvekilleriyle siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum. Rabbimden birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini,bereketlendirmesini diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.