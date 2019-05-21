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Hatay'da fren yerine gaza basan sürücü kızını ezdi

İhlas Haber Ajansı
Hatay'da fren yerine gaza basan sürücü kızını ezdi

HATAY'da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, ailesiyle gezmeden dönen 06 TCU 93 plakalı araç sürücüsü İ.Ö., aracını evinin bahçesine park ederken fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Ö.’yü ezdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Melisa'nın cansız bedeni Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası baba İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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