Soylu: Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Soylu, İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesini anlattı, oyların bir parti adayı lehine koordinasyon halinde kaydırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararıyla ilgili konuştu. Soylu, sandıkta birilerinin lehine oyların kaydırıldığını söyleyerek bu koordinasyonunun bilerek ve önceden planlandığını söyledi.

Süleyman Soylu, twitter'dan "Binali Abi'nin karşı karşıya kaldığı durum" başlığıyla yaptığı paylaşımda İstanbul seçimlerinde CHP'nin maddi hata olarak nitelediği oy kaydırmalarıyla ilgili konuştu. Oyların rakip aday lehine kaydırıldığını ve bunun sayıları 100'ü bulan sandıkta gerçekleştiğini anlattı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"250 oyunuz 0 olarak yazılırsa kıyameti koparmaz mısınız? Koparırsınız! Çünkü çalışmışsınız, gayret göstermişsiniz, ev ev dolaşmışsınız, eşinizi dostunuzu devreye sokmuşsunuz, tanıdıklarınızı devreye sokmuşsunuz. Ya yeniden kazanmak istemişsiniz, ya yeni kazanmak istemişsinizdir. Binali Abi'nin karşı karşıya kaldığı bu durumu ifade etmek zorundayım. Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya seçimde oylar kaydırılır... Ama bu bir olur, iki olur, üç olur! Kaydırılmaz değil kaydırılır. Ya sehven yapılır ya birisi kendi partisinin lehine bir iş yapacaktır onun için yapılır. Eğer bu kaydırılan sandık sayısı 100'e yakın bir sandıksa sadece kaydırılan... Demek ki bu koordinasyon önceden planlanmış, yapılmış.

Sancaktepe örneğini anlattı

Sandıklar açılıyor itiraz ediliyor 19 binden 13 bine düşüyor. Normali şudur; ben matematik de okudum, istatistik de okudum. Eğer yüzde 50 yüzde 50 iki parça varsa, buna daldırdığın zaman ve buradan teker teker seçtiğiniz zaman iptal buraya da bu kadardır, buraya da bu kadardır. Örneğin Sancaktepe'de bu oldu! Sancaktepe'de İlçe Belediye Başkanlığı için CHP itiraz etti. Biz itirazına itiraz etmedik, açılsın sandık dedik. Ve açıldı yeniden sayıldı. Artı 100 eksi 100 bu kadar!"