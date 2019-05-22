ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin Suriye'nin kuzey batısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, rejimin yeni kimyasal silah kullandığı belirtileri dahil Esad rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki operasyonlarını yakından izliyor." dedi.

Ortagus, "Maalesef ki 19 Mayıs 2019'da Suriye'nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esad rejimin kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esad rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'daki saldırının, Esad rejiminin ateşkesi ihlal edip milyonlarca sivili tehlikeye atarak saldırı başlattığı İdlib bölgesinde meydana geldiğini belirten Ortagus, söz konusu saldırının Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalardan kaçan ve İdlib'e sığınan mültecileri hedef aldığını kaydetti.

Morgan Ortagus, açıklamasında şöyle devam etti:

"Rejimin Suriye'nin kuzey batısındaki toplumlara yönelik saldırıları durmalıdır. ABD, Başkan Donald Trump tarafından 2018 Eylül'de yapılan uyarısını yineliyor. İdlib'de çatışmaları azaltma bölgesine yönelik bir saldırı, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek düşüncesiz bir gerginlik olur. Rusya'nın son zamanlarda Beyaz Baretlilerin ve diğerlerinin Rusya ve Esad rejimine karşı karalama kampanyasının parçası olduğu iddiası, Rusya ve Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırılarından başkasını suçlamaya yönelik bilgi kirliliğinin parçasıdır."

Esad rejiminin 24 Kasım 2018'de muhalifleri suçlamak için Halep yakınlarında bir kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini uydurduğunu kaydeden Ortagus, "Rusya ve Esad rejimi zaman zaman, Esad rejiminin barbarca kimyasal saldırılarını haklı çıkarmak için bu tür yanıltıcı iddiaları ortaya atmıştır." ifadesine yer verdi.

Morgan Ortagus, "Gerçekler ortadadır. Birleşmiş Milletlerin tekrar tekrar vardığı sonuca göre, Suriye'de gerçekleştirilen doğrulanmış kimyasal saldırıların tamamını Esad rejimi kendisi gerçekleştirmiştir." dedi.