Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını anlatırken ''Askerlik 6 aya iniyor. Şu an asker olanlardan 6 ayını dolduranların da terhis olacak. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak.'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak.

''Bedelli askerlik bedeli 30 bin TL sabit kalmayacak''

Sistemin kanunlaşması ile birlikte silah altındaki askerler terhis olabilir, biz çıkabilecek sorunlara karşı tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Bedelli askerlik bedeli 30 bin Tl sabit kalmayacak, asteğmen maaşının 6 katı olacak. Bu miktar tek seferde peşin ödenecek.

Ne zaman tamamlanacak?

Hulusi Akar, ''Yeni askerlik sistemi bayramdan önce tamamlanır mı?'' sorusuna ise "İnşalllah" yanıtını verdi.