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Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın Türkiye ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı!

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Manchester United'dan Paul Pogba ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi isimlerin aday kadroya çağrıldığı Fransa'da, Lille'den kaleci Mike Maignan, Olympique Lyon'dan sağ bek Leo Dubois ve Barcelona'dan stoper Clement Lenglet ise ilk kez milli takıma davet edildi.

Deschamps, Alexandre Lacazette'i bir kez daha kadroya çağırmadı.  EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'ye 8 Haziran ve Andorra'ya 11 Haziran'da konuk olacak Fransa, 2 Haziran'da ise hazırlık maçında Bolivya'yı ağırlayacak.

Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden lider Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille)

Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Leo Dubois, Ferland Mendy (Olympique Lyon), Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann, Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)

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