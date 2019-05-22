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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Denizli'deki bazı taşınmazları enerji iletim hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'de tesis edilmesi planlanan "154kV Greeneco JES 5 TM-Age DGKÇS TM Enerji İletim Hattı" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde; iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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