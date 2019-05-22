HABER /  POLİTİKA
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Ekrem İmamoğlu'nun "Aklı kıt" sözlerine Tevfik Göksu'dan çok sert yanıt!

Ekrem İmamoğlu'nun "Aklı kıt" sözlerine Tevfik Göksu'dan çok sert yanıt!

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki "Aklı kıt" sözlerine "Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir" diyerek cevap verdi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dün katıldığı Tarafsız Bölge programında Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "CHP adayının hakkımdaki sözleri için tek söyleyeceğim. Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir. Taklidin eninde sonunda varacağı noktayı da tüm Türkiye dün gece hep birlikte görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programına konuk ettiği CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Tevfik Göksu'nun yaptığı bir açıklama ile ilgili "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sormuş, sorulan soru sonrası programda gergin anlar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu soru karşısında, "Uydurma bir yerel gazete, bana diyorlar ki "Niye cevap vermiyorsun?" Niye cevap vereceğim? Yunansa yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı? Var, Yunanlı var mı? Var. İşte ne biliyim Ermeni vatandaşımız var mı? Var. Herkes var. Benim de secerem belli yani. İmamoğlu ailesini kime sorsan Trabzon’da tanırlar. Seceresinin nereden geldiğini, ben şimdi oturup da seceremi mi anlatacağım? Kime? Aklı kıt bir belediye başkanına, “aklı kıt”, “cahil”, iftira atıyor ya. Kim derse ona “aklı kıt” derim, kim derse bakın." ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak!
Foto Galeri Meteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni çıkış!
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni çıkış!
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
Binali Yıldırım İstanbul'da yeni müjdeleri adım adım açıklayacak
Binali Yıldırım İstanbul'da yeni müjdeleri adım adım açıklayacak
La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam
La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam
Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!
Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
Çikolata kistinin bu belirtilerine dikkat! Gebe kalmayı engelliyor
Çikolata kistinin bu belirtilerine dikkat! Gebe kalmayı engelliyor
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sözel bölüm soru cevapları
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sözel bölüm soru cevapları
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Yılmaz Morgül kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen hastalığı ne?
Yılmaz Morgül kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen hastalığı ne?
Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde
Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde
Yorumlar 2 yorum