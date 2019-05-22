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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ljubomir Fejsa!

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ljubomir Fejsa!

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Sırp ön libero Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek istiyor.

Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı. 

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi. Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi.

3 milyon eruo'ya gelecek
Fejsa, sezon başı Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 90 dakika forma giydi. Sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı. Bu dönemde sadece 1 dakika forma şansı bulabilen Fejsa için Benfica'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Fejsa kimdir?
30 yaşındaki Sırp oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Kariyerine Hajduk'ta başladı. Sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi. Bu sezon 33 resmi maçta 2753 dakika görev yaptı. Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada 1441 dakika sahada kaldı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimonense maçının son 1 dakikasında görev aldı.

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