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Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için 40 milyon euro

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için 40 milyon euro

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Lille, Trabbzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için 40 milyon euro ödemeye hazır.

Fransa Ligue 1'de müthiş bir sezon geçiren ve PSG'nin ardından ligi ikinci sırada tamamlayan Lille, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.

Son dönemde kurduğu genç kadroyla ve geleceğe yaptığı yatırımlarla bilinen Fransız ekibi, bu sezonun başından bu yana Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı takip ediyordu.

Daha önce de birçok kez Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için Trabzon'a ve İstanbul'a scout yollayan Fransız temsilcisi, iki oyuncu için paket fiyat hazırladı.

Yusuf ve Abdülkadir için 40 milyon euro
Lille'in 23 yaşındaki kanat forveti Nicolas Pepe, Fransa'da sezona damga vuran isimlerden. Kuzey ekibinin genç oyuncuyu bu yaz elinden çıkarması bekleniyor. Lille, Pepe'den gelecek olan 80 milyon euro'nun yarısını Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'nın transferinde kullanacak.

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