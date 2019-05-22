HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Adana’da feci kaza 2 ölü 2 yaralı

Adana’da feci kaza 2 ölü 2 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Altun (57) kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole devrildi.

Kendi çabalarıyla otomobilden yaralı olarak çıkan Ebru Yıldırım polis ekiplerini arayarak kaza yaptıklarını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci’yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Tuncay Altun ve otomobil içerisinde bulunan Sevda Acar (50) ise kazada hayatını kaybetti. Altun ile Acar’ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'nun "Aklı kıt" sözlerine Tevfik Göksu'dan çok sert yanıt!
Ekrem İmamoğlu'nun "Aklı kıt" sözlerine Tevfik Göksu'dan çok sert yanıt!
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni çıkış!
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni çıkış!
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
Binali Yıldırım İstanbul'da yeni müjdeleri adım adım açıklayacak
Binali Yıldırım İstanbul'da yeni müjdeleri adım adım açıklayacak
La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam
La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam
Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!
Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
Çikolata kistinin bu belirtilerine dikkat! Gebe kalmayı engelliyor
Çikolata kistinin bu belirtilerine dikkat! Gebe kalmayı engelliyor
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
Yılmaz Morgül kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen hastalığı ne?
Yılmaz Morgül kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen hastalığı ne?
Avlu 43. bölüm 2. fragmanı
Avlu 43. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar