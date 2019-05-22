Deniz Zeyrek'ten AK Parti'ye İstanbul uyarısı! Bu dağınıklık giderilemezse...

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin İstanbul için izlediği seçim stratejisi konusunda Binali Yıldırım'ın mağdur edildiğini öne sürerek önemli uyarılarda bulundu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım için "Bu dağınıklık giderilemezse, Sayın Yıldırım daha fazla mağdur olabilir" dedi.

Deniz Zeyrek, Sözcü'de “Yıldırım, kampanyadaki dağınıklığın mağduru” başlığıyla yayımlanan yazısında "İttifakların İstanbul seçimlerine dair stratejileri netleşiyor. Millet İttifakı tarafı, 31 Mart öncesindeki stratejisine ‘mağduriyet’ ve ‘demokrasiye müdahale’ söylemini eklemiş görünüyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun diğer seçimde olduğu gibi yine çok ön planda olduğunu, sokakta adam adama markajı ve sosyal medyanın en üst seviyede kullanıldığına dikkat çeken Zeyrek, bunu karşısında Cumhur İttifakı'nın 'çünkü çaldılar’ söylemiyle ön plana çıktığını ve bunun YSK'nın dahi 200 sayfaya sığdıramadığı iptal gerekçesini basitleştirdiğini yazdı.

İmamoğlu hep ön planda ama Yıldırım mağdur oluyor

İmamoğlu'nun tek başına sahada ve hep ön planda tutulduğunu belirten Zeyrek, CHP'lilere ekran yasağı geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun bile geri planda kaldığını ve buna karşılık, rakibi Yıldırım'ın ise TV ve gazete haberlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından üçüncü sırada geldiğini ve mağdur olduğunu anlattı.

Sayın Yıldırım daha fazla mağdur olabilir

‘Yunanistan Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor, çünkü İmamoğlu Trabzonlu’ imasıyla gündemden düşmeyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nın dahi Yıldırım'dan daha fazla konuşulduğunu ifade eden Zeyrek; ''AK Parti'den bir yetkiliye bu yazdıklarımın bir kısmını anlatınca ‘31 Mart öncesindeki dağınıklık henüz giderilememiş demek ki’ karşılığını verdi. En çok da masalı yer sofrası fotoğrafına kızmıştı.Bu dağınıklık giderilemezse, Sayın Yıldırım daha fazla mağdur olabilir'' dedi.

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