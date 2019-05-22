Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'ten bomba AK Parti ve 23 Haziran seçimleri çıkışı!

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, yeni yazısında 23 Haziran'da İstanbul seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmede "AK Parti’nin bu seçimde daha az gözle görülür ama daha derinlemesine yöntemlerle hareket edeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "İstanbul için taktik savaşları" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara’da bu aralar borsa gibi inişli çıkışlı trend izleyen bir takım sorular dolaşıyor. Bunlardan birisi, Bakanlar Kurulu değişecek mi, değişmeyecek mi sorusu. Bu durum bazen bir delinin kuyuya bir taş atıp, 40 akıllının o taşı çıkaramaması haline dönüşebiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 70’i de Ak Parti’ye önceki seçimlerde oy vermiş olanlar"

(...) 31 Mart’ta 1 milyon 700 bin civarında seçmenin oy kullanmadığını biliyoruz. Bu kitlenin yüzde 70’nin de Ak Parti’ye önceki seçimlerde oy vermiş olanlardan oluştuğu değerlendiriliyor. Ak Parti’nin bu seçimde daha az gözle görülür ama daha derinlemesine yöntemlerle hareket edeceğini biliyoruz.

"Acaba küskünler nasıl ikna edilebilir?"

İkna etmenin teoride her zaman iki yolu vardır:

1-Sözle yapılan ikna çalışması, 2-Eylemle yapılan ikna çalışması.

Küskünlerin neye niçin küskün olduklarıyla ilintili olarak buna bakmak gerekir. Bazı durumlarda bir güler yüz, bir kapı çalma, bir gönül alma yeterli olabilir.

Daha küçük ölçekli seçim bölgelerinden söz ediyor olsaydık, yerel dinamiklerin daha baskın olabileceğini söylerdik ama İstanbul seçimlerinin rüzgarının Türkiye’nin rüzgarından ziyadesiyle etkilendiğini söylemek yanlış olmasa gerek.

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