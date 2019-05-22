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Nijerya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı

Nijerya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı

AFRİKA kıtasının batısında yer alan ve yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip olan Nijerya'da, internet kullanıcılarının sayısı 115,9 milyona ulaştı.

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yayımlanan "Mart 2019 İnternet Abone Bilgisi" raporuna göre, ülkede 115,9 milyon kişinin internet kullandığı belirtildi. 

Raporda ayrıca, "Şubat ayında 114,7 milyon internet kullanıcısı bulunurken bu oran mart ayında 115,9 milyona yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre sırasıyla "Globacom", "Airtel" ve "MTN"  firmaları en fazla internet kullanıcısına sahipken, "9mobile"" firmasının müşterilerinde ise azalma olduğu kaydedildi.

nijerya

İnternet kullanımı ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nijeryalı Musa Abdulrauf, "Nijerya'da akıllı telefonlar ucuz ve bu nedenle insanlar interneti daha çok kullanıyorlar." dedi. 

İnternetin her şeyi kolaylaştırdığına işaret eden Abdulrauf, sosyal medyanın ortaya çıkması nedeniyle ülkede internet kullanımının da arttığını söyledi.

Abdulrauf, "Ülkede elektrik sıkıntısı kısmen internet kullanımına da yardımcı oluyor. Elektrik sıkıntısı nedeniyle televizyonlar izlenemiyor ama internet ve telefonla birçok şeyi halledebiliyorsun." diye konuştu. 

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da mobil internet yaygın olarak kullanılıyor. "Airtel", "MTN" and "Globacom" ve "9mobile" firmaları, en çok tercih edilen internet operatörleri arasında bulunuyor. 

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