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Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Ben senden daha iyi korurum

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Ben senden daha iyi korurum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'dan, İBB'deki veri kopyalama talimatı konusu hakkında kendisine tepki gösteren Süleyman Soylu'ya yanıt geldi.

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı İmamoğlu, katıldığı televizyon programında seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'deki belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını eleştirisine cevap verdi.

''Kusura bakma ben senden daha iyi korurum''

İmamoğlu şunları söyledi;

Ayıptır, günahtır, iftiradır. Mahkeme, böyle bir davanın karşılığı yoktur dedi. İBB'nin bünyesinde kalmak üzere teftiş kurulu görevlileriyle, 31 Mart, 31 Ocak,17 Nisan, yani görevi aldığımız tarihteki verilerin tespit altına alınıp İBB bünyesinde tutulması. Herkes birbirinden daha fazla devletinin namusunu korur. Kusura bakma ben senden daha iyi korurum.

Soylu ne demişti?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerini kopyalama talimatına ilişkin "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş. Bu yapılabilecek bir şey mi? Bu hepimize lazım. Herkese lazım. Bu yapılır mı?" ifadelerini kullanmıştı.

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