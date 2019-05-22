Binali Yıldırım’a destek için Gümüşhane'den İstanbul'a gidecekler

Gümüşhane Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birlik Başkanı Ercan Çimen, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin çok önemli bir seçim olduğunu ifade ederek, “Gümüşhane İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları olarak Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına topyekün katılma kararı aldık. Önümüzdeki günlerde hep birlikte İstanbul’a giderek sayın Yıldırım’a destek olacağız. Bu seçim çok önemli bir seçim.