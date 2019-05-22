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Ekrem İmamoğlu iki soruda tuş oldu Kurtuluş Tayiz'in yazısı bomba

Ekrem İmamoğlu iki soruda tuş oldu Kurtuluş Tayiz'in yazısı bomba

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Hakan'ın sorularına verdiği yanıtları Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz, köşe yazısında değerlendirdi.

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

Ahmet Hakan'ın sorduğu iki soruya İmamoğlu'nun verdiği yanıtları, Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz, "İmamoğlu iki soruda tuş oldu" başlıklı köşesinde böyle değerlendirdi: 

1- Neden bütün oyların sayılmasına karşı çıktınız, itiraz ettiniz?

2- Oyların sayılmasında maddi hataların çoğu neden Binali Yıldırım’ın aleyhinde olmuş?

Ekrem İmamoğlu’nun birinci soruya verdiği yanıt “Onlar itiraz etti, oyların tümden sayılmasını YSK kabul etmedi” şeklinde oldu. Ahmet Hakan’ın “Peki CHP’nin oyların tümüyle sayılmasına karşı verdiği dilekçe ne anlama geliyor” yönünde ısrarla devam ettirdiği soruya İmamoğlu sonunda, biraz mahcup bir ifadeyle “tabii ki” diyerek onaylayıcı yanıt verdi.

Demek ki neymiş? AK Parti seçimin yenilenmesini değil, oyların yeniden sayımını istedi. Ancak CHP, YSK’ya dilekçe sunarak bu talebe karşı çıktı ve sonuçta YSK bu dilekçe üzerine tüm oyların sayımını reddetti.

İkinci soruya geçelim.
Neden oyların sayılmasında maddi hataların çoğu Binali Yıldırım’ın aleyhinde oldu?

Ekrem İmamoğlu, bu durumu da kabul ederek şu yanıtı verdi: “Onu... Bilgisayar başındaki insanların hatası.”

Muhalefetin 31 Mart seçimlerinin ardından sürdürdüğü “İmamoğlu mağdur” kampanyasının ne kadar temelsiz bir propaganda olduğu görüldüğü gibi bu iki soruya verilen yanıtla iyice ortaya çıktı.

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