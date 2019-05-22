Dolar yine yükselişe geçti! İşte son durum...
Merkez Bankası'nın yaptığı hamleler sonrası hareketli bir gün yaşayan dolar/TL, güne 6.06 civarında başladı. Sabah seansında sakin seyir izleyen dolar/TL, 6.10 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 6.83 seviyesinde.
Güne 6.05-6.06 seviyelerinde başlayan dolar, yukarı yönlü atak yaptı.
Haftanın en yüksek seviyesi test edildi
Bir yandan Türkiye-ABD ilişkileri, bir yandan da İstanbul seçim sürecini izleyen piyasada, haftanın en yüksek seviyesi test edildi.
Öğleden sonra 6.11 seviyesine kadar çıktı
Dünya'nın aktardığı habere göre kur, öğleden sonra 6.11 seviyesine kadar çıktı. Euro ise 6.83 seviyesinde.
ABD-Türkiye ilişkileri
Yurtiçi piyasada ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin haber akışı yakından izleniyor.
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