Türk Hava Yolları uçağı havaalanında direğe çarptı!

THY'nin İstanbul-Ankara uçuşunu gerçekleştiren uçağı havaalanında direğe çarptı. THY'den açıklama geldi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Ankara tarifeli seferini yapmak üzere pist başına giden uçağın, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas ettiğini, yolcular ile ekibin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 2108" sayılı İstanbul (IST) -Ankara (ESB) seferini icra etmek üzere kalkış için pist başına doğru taksi yapan "TC-LJE" kuyruk kodlu "Boeing 777/300" tipi uçağın, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.