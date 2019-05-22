DGS başvuru yapma DGS başvuru ücreti kaç para online ödeme

2 yıllık üniversiteden 4 yıllık fakülteye sınav ile geçmek isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı için geç başvurular bugün başladı. DGS geç başvuru işlemi saat 24.59'a kadar yapılacak. Peki DGS başvurusu için kaç para ödenecek, hangi banklaya ödenecek ve online para ödeme nasıl olacak?

DGS geç başvuru işlemleri bugün başladı ve saat 24.59'a kadar DGS başvuruları devam edecek. 30 Haziran'da 81 ilde yapılacak olan DGS sınavı için geç başvuru ücreti 180 lira olarak belirlendi. DGS başvuru ödemeleri ATM ve bankalardan yapılacağı gibi ÖSYM'nin ödemeler bölümünden online olarak da ödenecek. İşte DGS başvuru işlemleri ve DGS başvuru parasının yatırılacağı bankalar...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak DGS için geç başvurular bugün başladı. 2019-DGS'ye girecek adaylar, geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek. DGS için belirlenen geç başvuru ücreti ise 180 lira oldu.

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DGS PUANI NASIL HESAPLANIR: DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

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PARA YATIRMA HANGİ BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.