Belhanda'nın yerine Hırvat 10 numara

Belhanda'yı Arap kulüplerine satmayı planlayan Galatasaray için Onyekuru’nun gelişiminden memnun kalan Everton, 20 yaşındaki Nikola Vlasic'i sarı-kırmızılı kulübe kiralamak istiyor.

Süper Lig'de 22.şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar sattığı kadar oyuncu transferi yapabileceği için Belhanda'yı kaynak olarak kullanmayı planlıyor ve yerine 10 numara bakıyordu.



Kiralama formülü

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da 10 numara bölgesi için önemli bir gelişme yaşandığı bildirildi. Onyekuru'nun gelişiminden memnun kulan Everton, 20 yaşındaki Vlasic'i 1 yıllığına Galatasaray'a kiralamak istiyor.



Gol atıp asist yapıyor

Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Vlasic 8 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti. Son derece saldırgan ve efektif bir tarzı olan Vlasic'e sarı-kırmızılı kulübün de sıcak baktığı öğrenildi.



5 kez milli oldu

Vlasıc'in adı Beşiktaş ile birlikte anılsa da 10 numaralı bölgede Ljajic olduğu için siyah-beyazlı kulübün ilgisine pek ihtimal verilmiyor. 20 yaşındaki Nikola Vlasic 5 kez de Hırvat Milli Takım forması giydi.