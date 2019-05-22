HABER /  GALATASARAY
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Belhanda'nın yerine Hırvat 10 numara

Belhanda'nın yerine Hırvat 10 numara

Belhanda'yı Arap kulüplerine satmayı planlayan Galatasaray için Onyekuru’nun gelişiminden memnun kalan Everton, 20 yaşındaki Nikola Vlasic'i sarı-kırmızılı kulübe kiralamak istiyor.

Süper Lig'de 22.şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar sattığı kadar oyuncu transferi yapabileceği için Belhanda'yı kaynak olarak kullanmayı planlıyor ve yerine 10 numara bakıyordu.
 
Kiralama formülü
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da 10 numara bölgesi için önemli bir gelişme yaşandığı bildirildi. Onyekuru'nun gelişiminden memnun kulan Everton, 20 yaşındaki Vlasic'i 1 yıllığına Galatasaray'a kiralamak istiyor.
 
Gol atıp asist yapıyor
Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Vlasic 8 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti. Son derece saldırgan ve efektif bir tarzı olan Vlasic'e sarı-kırmızılı kulübün de sıcak baktığı öğrenildi.
 
5 kez milli oldu
Vlasıc'in adı Beşiktaş ile birlikte anılsa da 10 numaralı bölgede Ljajic olduğu için siyah-beyazlı kulübün ilgisine pek ihtimal verilmiyor. 20 yaşındaki Nikola Vlasic 5 kez de Hırvat Milli Takım forması giydi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Hava Yolları uçağı havaalanında direğe çarptı!
Türk Hava Yolları uçağı havaalanında direğe çarptı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni gelişmeyi duyurdu : Hazırlıklarını yapıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni gelişmeyi duyurdu : Hazırlıklarını yapıyoruz
Dolar yine yükselişe geçti! İşte son durum...
Dolar yine yükselişe geçti! İşte son durum...
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Ben senden daha iyi korurum
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Ben senden daha iyi korurum
Ekrem İmamoğlu iki soruda tuş oldu Kurtuluş Tayiz'in yazısı bomba
Ekrem İmamoğlu iki soruda tuş oldu Kurtuluş Tayiz'in yazısı bomba
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ljubomir Fejsa!
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ljubomir Fejsa!
ÖNCEKİ HABERLER
Bağışıklık sisteminin zayıfladığı nasıl anlaşılır işte belirtiler
Bağışıklık sisteminin zayıfladığı nasıl anlaşılır işte belirtiler
'Davulcu teyze', 8 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor
'Davulcu teyze', 8 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde
Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde
Nijerya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı
Nijerya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Deniz Zeyrek'ten AK Parti'ye İstanbul uyarısı! Bu dağınıklık giderilemezse...
Deniz Zeyrek'ten AK Parti'ye İstanbul uyarısı! Bu dağınıklık giderilemezse...
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Yorumlar 1 yorum