Cem Küçük'ten ezber bozan "İmamoğlu" sözleri: Aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ekrem İmamoğlu, sanatçılar ve bizim taraf" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Medya oyunlarıyla İmamoğlu aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor" değerlendirmesi yaptı.

Cem Küçük, "Kabul etmek gerekir ki, başta Ekrem İmamoğlu herkesin tanıdığı bir isim değildi. Beylikdüzü gibi İstanbul’un arkalarındaki uzak bir ilçenin belediye başkanıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi açıklandığında ona şans veren kişi sayısı çok azdı. Hemen herkesin ortak görüşü Binali Yıldırım bu seçimleri rahat alır şeklindeydi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nu daha da ön plana çıkardı

(...) Küçük, "Büyükşehir Belediyesi açısından sağ görüşlü Ekrem Bey ideal olanıydı. Bizim taraf medyasının ona saçma sapan gerekçelerle saldırması İmamoğlu’nu daha da ön plana çıkardı. Mesela pazartesi günkü Ahmet Hakan yayını da İmamoğlu’nun ekmeğine yağ sürdü. Medya oyunlarıyla İmamoğlu aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor. Bizim taraf medyasının tüm taraflarıyla bu hadise üzerinde düşünmesi lazım. Seçimlerde YSK sonucuna göre on üç bin yedi yüz farkla önde kapatmıştı. Ama YSK’nın 123 sandıkta şaibe var ve sonuca etki etti kararıyla seçim 23 Haziran’da yenilenecek" diye yazdı.

Sanatçıların İmamoğlu'na desteği

(...) "Öte yandan popüler kültür sektörünün sanatçılarının İmamoğlu’na destek vermesi tamamen bizim lehimizedir" diyen Küçük, "Bunu bizim tarafın çok çok iyi anlaması gerekiyor. Bakınız bizim milletimiz popüler şarkıcıları dinler. Popüler oyuncuları izler, hatta sokakta gördüğünde fotoğraf da çektirir ama onların hayat tarzlarından aynı zamanda ürküntü duyar. Onların değerlerini yoz ve dejenere bulur. Buna CHP seçmenlerinin bile çoğunluğu dâhildir" dedi.

Ne kadar Erdoğan düşmanı sanatçı ve gazeteci varsa...

(...) Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: Başkan Erdoğan’ın bu sanatçıları iftar davetine çağırması için kimileri kulis yapıyor. Özellikle bir şahıs var. Şimdilik ismini vermiyorum. Fakat bu kişi ne kadar Erdoğan düşmanı sanatçı ve gazeteci varsa onları Cumhurbaşkanımızın çemberine yeniden sokmak için uğraşıyor.

"Bu yaptıklarının bilinmediğini zannetmesin"

Başkanımız Erdoğan’ın devrilmesi için elinden geleni yapmış gazetecileri ve sanatçıları yalakalık yapsınlar diye çeşitli iktidar ortamlarına götürüyor. Ha bire bir işler çeviriyor. Bu yaptıklarının bilinmediğini zannetmesin.

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