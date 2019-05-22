Kayserispor Bernard Mensah için Atletico Madrid'e teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına girilirken 11. sıradaki yerini koruyan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon için Bernard Mensah’ı transfer etmek için teklifini yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de tehlike bölgesini geride bırakarak son haftaya rahat bir şekilde giren İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosunda kiralık olarak bulunan Bernard Mensah ile yeni sezonda da devam etmek istiyor.

Yeni sezona daha iddialı bir şekilde girmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'un transfer komitesi, bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında bulunan Bernard Mensah için resmi teklifini yaptı.

1 milyon avro



Bernard Mensah’ı bonservisi için 6 Milyon Avro rakam isteyen İspanyol kulübüne 1 Milyon Avro bedel karşılığında 1 yıl daha kiralamak için teklif yapan Sarı-Kırmızılı kulüp, cevap bekliyor.