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İşte Benzia'nın yeni adresi

İşte Benzia'nın yeni adresi

Lille, Benzia'yı 3-4 milyon euro civarında bir rakama Katar'a satacak.

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı ve satın almak isterse 7 milyon euro ödemesi gereken Cezayirli futbolcu için opsiyon hakkını kullanmama kararı almasından sonra takım arayan Benzia’nın menajerleri Katar’dan olumlu geri dönüş aldı.

Bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille’in 3-4 milyon euro civarında bir rakama satışa onay vereceği öğrenildi.

Benzia bu sezon Sarı-Lacivertli takımda 13 lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giyerken hiç gol atamadı ve sadece 2 asist katkısı yapabildi.

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