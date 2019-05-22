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Askerde olanlar 6 ay erken terhis olacak yeni askerlik sisteminin detayları

Askerde olanlar 6 ay erken terhis olacak yeni askerlik sisteminin detayları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi hakkında merak edilen her şeyi açıkladı, buna göre askerlik herkes için 6 aya iniyor, şu an asker olanlar da bundan yararlanacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği bilgilere göre Meclis gündeminde olan yeni askerlik sisteminde süre 12 aydan 6 aya iniyor. Yeni askerlik sistemi şu anda silah altında olanları da kapsayacak. Yasa kanunlaştığı anda 12 ay askerlik yapmak için silah altına alınanlar 6 ayı doldurdukları anda terhis edilecekler. 

Hulusi Akar sistem hakkında şu bilgileri verdi:

-Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. Sistemin kanunlaşması ile birlikte silah altındaki askerler terhis olabilir. 

Bedelli askerlik ücreti
-30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak. Bedelli askerlik bedeli 30 bin Tl sabit kalmayacak, asteğmen maaşının 6 katı olacak. Bu miktar tek seferde peşin ödenecek.

Ne zaman tamamlanacak?
Hulusi Akar, ''Yeni askerlik sistemi bayramdan önce tamamlanır mı?'' sorusuna ise "İnşalllah" yanıtını verdi.

Bu durumda bayramdan önce askerde olan bir çok kişi tezkere alabilir. 

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