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Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye uyarı: Tam bir siyasi intihar örneği

Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye uyarı: Tam bir siyasi intihar örneği

"AK Parti geçmişten ders almadan hatalarını sürdürmeye devam ediyor" değerlendirmesi yapan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bu siyaset anlayışı ile İstanbul’u kazanmaları pek kolay olmaz. Ben söyleyeyim. Haberleri olsun. Sonra bizi yeniden seçime götürmeye kalkışmasınlar" uyarısı yaptı.

"Önceki akşam, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaşananlar bunun en somut örneği" diyen Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin hataları nedeniyle oy topladığını söyledi.,

"Sonra bizi yeniden seçime götürmeye kalkışmasınlar"

(...) Altaylı, "Bu siyaset anlayışı ile İstanbul’u kazanmaları pek kolay olmaz. Ben söyleyeyim. Haberleri olsun. Sonra bizi yeniden seçime götürmeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Kızmışlardı. Zaman beni haklı çıkardı"

(...) Altaylı'nın 'Bütün Karadenizlilere Pontus demek mi istediniz' başlıklı yazısında "31 Mart seçimlerinden önce bu köşede AK Parti İstanbul İl Örgütü’nün iyi çalışmadığını, seçmeni dinlemede eskisi gibi olmadığını yazmıştım. Kızmışlardı. Zaman beni haklı çıkardı. Muhtarlık seçimlerinin AK Parti’ye pahalıya mal olabileceğini de yazmıştım" diye yazdı.

"Beş beteri" iddiası

Altaylı, "Geçmişte Refah’ın, Saadet’in, AK Parti’nin adaylarına yapılan ve toplumda tepki gören muamelelerin beş beteri bugün AK Parti’ye yaranmak, yakın olmak isteyenler tarafından Ekrem İmamoğlu’na yapılıyor." hatırlatması yaptı.

"Tam bir siyasi intihar örneği"

(...) Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü: Hele hele İmamoğlu için bir ilçe belediye başkanı tarafından ortaya atılan 'Rum kökenli' iddiası tam bir siyasi intihar örneği... İmamoğlu’nun Karadenizliliği, 'Rum Pontuslulukla' bağdaştırılmaya çalışılıyor. Bunu yapan Belediye Başkanı yıllardır AK Parti’ye destek veren Karadenizli yurttaşlarımızın 'Pontus' olduğunu ima ettiğinin farkında mı acaba!

"AK Parti’nin tüm Karadeniz’i kaybetmesine neden oluyor"

(...) AK Parti’nin yıllardır en çok oy aldığı Doğu Karadeniz illerindeki vatandaşlarımız bu duruma içerlemeyecekler mi zannediyor! Esenler Belediye Başkanı bu siyasi etikten ve Türkiye’nin bile demokrasi anlayışını yansıtmaktan uzak söylemiyle İmamoğlu’nu zor duruma düşürdüğünü zannederken aslında AK Parti’nin tüm Karadeniz’i kaybetmesine neden oluyor.

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