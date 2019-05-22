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Antalya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 5-10 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışma başlattı.

Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı Antalya'da sahiller ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, yaylalarda ise karla mücadele devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 5-10 metreyi bulan karlı yolları açarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.

Yaz ve kış manzaraları Antalya'da eş zamanlı yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sahillerde hem de yaylalarda çalışmalarına devam ediyor. 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylası'nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor.

Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş'ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için çalışma yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir çalışmaları yerinde inceledi.

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