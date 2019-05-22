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Anayasa Mahkemesi raportöründen Osman Kavala açıklaması hak ihlali var mı?

Anayasa Mahkemesi raportöründen Osman Kavala açıklaması hak ihlali var mı?

Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Osman Kavala’nın 1 Kasım 2017’de tutuklanmasının ardından yaptığı bireysel başvuruyu yarın gerçekleştireceği toplantının gündemine aldı.

Dosya raportörünün Kavala’nın “haksız tutukluluk” başvurusu ile ilgili olarak, “hak ihlali” tespitinde bulunduğu ve ihlalin giderilmesi gerektiği görüşünü bildirdiği öğrenildi.

24 Haziran’da mahkeme önüne ilk kez çıkacak

1 Kasım 2017’de tutuklanan Kavala hakkında hem 15 Temmuz hem de Gezi eylemleri nedeniyle soruşturma yürütüldü. Kavala hakkındaki 15 Temmuz dosyası ile ilgili işlem yapılmadı ancak Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmadan dava açıldı. Kavala, diğer Gezi sanıkları ile birlikte 24 Haziran’da mahkeme önüne ilk kez çıkacak.

Mahkeme gündeme aldı

Kavala, tutuklu olarak soruşturulurken, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır bu başvuruyu görüşmedi. Bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörünün raporunda, "Hakkında uygulanan tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla ilgili Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerektiği" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi 1. Bölüm, dosyayı 3 Nisan’da görüştü ve Genel Kurul’a sevkine karar verdi. Genel Kurul da sürpriz biçimde dosyayı yarınki gündemine aldı.

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