Tatil ve bayramda "sahte para mağduru" olmayın

Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaptığı açıklamada, yaklaşan yaz mevsimi ve dini bayramlarla birlikte, özellikle para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgelerinde, kalpazanların sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçtiğini kaydederek, emniyet birimlerinin de buna paralel olarak operasyonlarını artırdığını söyledi.

Banknotlar mutlaka kontrol edilmeli

Bayram veya yaz tatiline çıkan ve alışveriş yapan tüketicilerin bu konuda dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, mağduriyet yaşanılmaması adına tüm banknotlarda olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotların mutlaka kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kağıt kalitesi, Atatürk görseli ve diğer dikkat edilmesi gerekenler

Küçük, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve kontrolünün nasıl yapılacağına değinerek, banknotların kağıt kalitesinin, Atatürk görselinin, emniyet şeridinin, holografik şeridin, kabartma baskısının, renk değiştiren şeridin, bütünleşik görüntünün, ön ve arka yüzdeki mikro yazıların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Banknotların farklı boyutlarda olduğu unutulmamalı

Levent Küçük, "Ayrıca, ultraviyole ile görünen değerler, görme engellilere yönelik olarak paranın ön yüzünde, filigranın sol üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak yazılmış, parmakla dokunulduğunda fark edilebilen noktalar da kontrol edilmeli. Gerçek banknotlar ile karşılaştırılarak kontrolü yapılmalı. Üzerine yazı, çizik, delme, yırtma ve benzeri müdahalelerde bulunulmamalı." diye konuştu.