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Aziz Behich Beşiktaş'a doğru

Aziz Behich Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, daha önce Bursaspor'da forma giyen ve bonservisi PSV'de olan Aziz Behich için kulübüyle el sıkıştı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş, PSV'de beklentilerin çok altında kalan Aziz Behich için önemli bir adım attı. Kartal'ın 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu için PSV ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Aziz için PSV'ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı. Aziz'e de yıllık 800 bin Euro ödenecek.

Hatırlanacağı gibi Aziz Behich, daha önce Süper Lig'de Bursaspor forması giymişti.

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