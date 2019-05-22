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Yogacıların yeni trendi Kazdağları

Yogacıların yeni trendi Kazdağları

Kazdağları alternatif turizmde her geçen gün çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Son günlerde özellikle termal turizmin yanı sıra doğada dinginliği...

Kazdağları alternatif turizmde her geçen gün çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Son günlerde özellikle termal turizmin yanı sıra doğada dinginliği arayanlar bölgeye ilgi gösteriyor. Kazdağları’nın eteklerinde birçok turistik tesis özellikle yoga etkinlikleri ile ön plana çıkıyor.


Kültürü, doğası, termal suları, faunası ve kaliteli havası ile alternatif turizme ev sahipliği yapan Kazdağları son günlerde yoga etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Doğanın tam içinde dingin ve huzurlu bir tatil imkanı veren Kazdağları’nda yoga etkinliği yapan Yoga Öğretmeni Demir Atilla “Doğası çok güzel. Konum olarak hem İstanbul’a hem İzmir’e yakın. Gerçekten insanlar büyük şehirlerden gelerek böyle bir doğanın içinde vakit geçirmek ve gerçekten nefes almak, çimlere uzanmak, ağaçların altında dolaşmak insanlara başlı başına bir meditasyon gibi geliyor. O yüzden biz de bu tip doğal yerleri tercih ediyoruz” dedi.

Kazdağları eteklerinde yoga organizasyonlarına ev sahipliği yapan otelin yönetim kurulu başkan yardımcısı Yağız Öngen ise, “Otelimiz Kazdağları eteklerinde doğanın içinde yapısıyla son günlerde yoga etkinlilerine ev sahipliği yapıyor. Birçok insan Edremit’te, Kazdağları’na farklı tatil seçenekleri için geliyor. Bunlardan bir tanesi de şehrin karmaşasından uzaklaşmak için gelen misafirlerimiz. Burada Kazdağları’nın eteklerinde eşsiz bir doğanın içinde yoga yapma imkanı buluyorlar. Bunları yaparken de konfor ve kaliteden de ödün vermiyorlar” dedi.

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