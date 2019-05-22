Tavuk eti nasıl tüketilmelidir? Izgara fırın veya haşlama...

Kişilerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmelerinde barınma, eğitim, sağlık gibi etkenlerin en başında beslenmenin geldiğini belirten Diyetisyen Sezen Çetinkaya, önemli açıklamalarda bulundu.

Yetersiz ve dengesiz bir beslenen kişide obezite, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi daha bir çok kronik hastalığın gelişmesine zemin hazırladığını anlatan Diyetisyen Sezen Çetinkaya, tavuk eti tüketimine dikkat çekti.

“Özellikle çocuk ve gebeler gibi risk gurubundaki bireylerin günlük yeterli miktarda protein, sebze meyve, kurubaklagil, tam tahıl ürünleri, süt ve süt ürünleri ve beyaz et tüketmeleri gereklidir." diyen Çetinkaya, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Sağlıklı beslenmede önemli yeri olan tavuk eti ise tüketilmesi gereken başlıca protein kaynağıdır. Diğer hayvansal etlere kıyasla daha az yağlıdır ve bu sebeple düşük kalori sağlar, iyi kalite protein kaynağıdır ve daha az yağ ve doymuş yağ içerir. Sindirimi diğer etlere kıyasla daha kolaydır ( %91- 100 ) . Bu nedenle biyolojik değeri yüksek bir proteindir ve elzem amino asitleri içerir. Bu nedenle ülser, gastrit, spatik kolon gibi sindirim sistemi hastalıklarında önerilmektedir” diye konuştu.



Izgara, fırın veya haşlama...



Tavuk etinin vitamin B2 (riboflavin), niasin, vitamin B6 ve vitamin B12 bakımından da zengin besinler arasında sayıldığına dikkat çeken Diyetisyen Sezen Çetinkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Tavuk eti kolesterol açısından düşük ancak doymamış yağ asitleri açısından zengin olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir. Derisiz olarak yenilen 100 gram tavuk sadece 124 kalori içerir. Ancak derisi ile birlikte tüketildiğinde 170 kaloriye kadar çıkabilir. Izgara, fırın veya haşlama olarak tüketilmesi önerilir.



Ülkemizde ne yazık ki tavuk eti tüketimini etkileyen faktörler bulunmaktadır. gıda güvenliğine ilişkin kıstaslar tüketici tercihlerini etkilemektedir.