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Mecnun Otyakmaz: Douglas'a bir takım teklifler var

Demirören Haber Ajansı
Mecnun Otyakmaz: Douglas'a bir takım teklifler var

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın gündeminde olan Douglas için ''Douglas'ın bonservisi elinde. O'na da bir takım teklifler var.'' dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, sezon değerlendirmesi, yeni sezon hedefleri, transferler çalışmaları ve teknik direktör konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

"GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"
Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Otyakmaz, "Lige bu sezon artıları ve eksileriyle VAR damga vurdu. En azından ofsayt durumunu halletmiş durumdayız. Hakemlerden ziyade futbolun konuşulmasını tercih ederdik. Futbolumuzun az da olsa üstüne koyarak ilerlediğini de söyleyebiliriz. Sivasspor özelinde de Tamer hoca ile başlamış olduğumuz macerada iyi futbol oynamamıza rağmen puanlar alamamıştık. Sonrasında Hakan Keleş değişikliğiyle ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmiş olsak da ligin ikinci yarısında fikstürün azizliğiyle az puan toplayarak son haftalara korkulu rüya görerek girdik. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında aldığımız beraberlikle de rahat iki maç geçiriyoruz. Maalesef Ankaragücü'ne yenildik, önümüzdeki haftada şampiyon olan Galatasaray ile prestij karşılaşması var. Galatasaray'ı da şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Şampiyon takımı yenerek taraftarımıza mutlu bir sezon sonu armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 

"HOCA KONUSUNDA SON KARAR YÖNETİM KURULUNUN"
Sezonu teknik direktör Hakan Keleş ile tamamlayacak olan Sivasspor'da yeni sezon için son kararın yönetim kurulunun vereceğini vurgulayan Otyakmaz, "Son lig maçımızı oynadıktan sonra yapacağımız yönetim kurulu toplantısında bu soruya net bir cevap verebiliriz" dedi. 

"DOUGLAS'A GELEN TEKLİFLER VAR"
Mecnun Otyakmaz, takımın bu sezon dikkat çeken isimleri Douglas, Diabate ve Emre Kılınç hakkında da şunları söyledi:

"Douglas ve Diabate bizim kiralık oyuncularımız. Son lig maçından sonra bizimle bir bağları kalmıyor. Önümüzdeki sezon kendileriyle devam edip edemeyeceğimiz kulüplerine bağlı. Douglas'ın da bonservisi elinde. O'na da bir takım teklifler var. Emre Kılınç ise sözleşmeli oyuncumuz. Kaburgasında bir kırık var ve ameliyat olması gerekiyordu, önümüzdeki sezona hazır olması için O'na izin verdik. Diabate için ise son kamptan sonra hocamız isterse kulübüyle bağlantı kuracağız. Douglas'a teklifte bulunduk ancak transfer söylentileri nedeniyle yüksek maliyetler ortaya koyuyor. Bizimle bir diyalog kurulmadı ve kurulmasına da gerek olmadığı için söylenti mi yoksa ciddi bir teklif mi bilemiyoruz. Ayrılmadan önce kendisiyle bir görüşme yapacağız." 

"BİRÇOK TRANSFERLE YENİ BİR SİVASSPOR OLACAK"
Yeni sezon öncesinde birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesinden dolayı yeni transferlerin fazla olacağını belirten Otyakmaz, "Sözleşmesi biten ve kiralık olarak takımda bulunan ve ayrılacak olan birçok oyuncumuz var. Yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor olacak diyebilirim" açıklamasında bulundu. 

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