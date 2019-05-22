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Güllü Köse eski hali nasıldı Güllü Köse kimdir ne iş yapıyor?

Güllü Köse eski hali nasıldı Güllü Köse kimdir ne iş yapıyor?

Sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusunun ardından gündem olan 34 yaşındaki Güllü Köse bu olayın ardından birçok kez estetik ameliyatı oldu. Peki 22. estetik operasyonuna hazırlanan Güllü Köse kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Güllü Köse'nin eski hali nasıldı?

Yaptırdığı 22 estetik operasyonu ile gündem olan Adanalı Güllü Köse 23. estetik operasyonuna hazırlanıyor. Sahte doktorun yaptığı dudak dolgusunun ardından gündem olan Güllü Köse, bu olayın ardından kalça, göğüs, kalça, ince bel operasyonlarının ardından yeniden masaya yatacak. Peki Güllü Köse kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? 

Seyhan ilçesinde 2 yıl önce sahte doktor S.G.´ye yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle, aralarında hemşire Merve Keleş´in de bulunduğu 3 kişiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan 2 çocuk annesi Güllü Köse’nin bu kez kalıcı makyajını lazerle sildirme işlemi sonucu kaş derisi yandı.

Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı.

“İNSANLARA İLHAM OLMAYI SEVİYORUM”

Samsun’daki özel bir klinikte ameliyat olan Köse, kaş estetiğiyle aynı anda bişektomi (yanak inceltme) estetiği de yaptırdı. 20’li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı.

Ameliyat öncesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerini de bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Köse şunları söyledi:

“Hiç 22´nci ameliyatım değilmiş gibi heyecanlıyım. Ameliyatın ardından çok enerjiğim ama kaşlarım nedeniyle yüzümde ödem var. Bana sürekli özel mesaj atanlar oluyor. `Sen millete özeniyormuşsun´ diyenler oluyor.  Genelde hemcinslerim söylüyor. Benim özendiğim insanlar genelde Türkiye´de yaşamıyor.

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