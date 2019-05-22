HABER /  FENERBAHÇE
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Fenerbahçe'de deprem! 5 isim yok

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! 5 isim yok

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a karşı forma giyemeyecek.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

5 oyuncu yok
Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a karşı forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamayla bu isimlerin Ülker Arena'da oynanacak mücadelede yer alamayacağı vurgulandı.

Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Anadolu Efes'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı-lacivertliler kazanmıştı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin köprü cezalarına af getiren teklifi Meclis'te!
AK Parti'nin köprü cezalarına af getiren teklifi Meclis'te!
Anneden arkadaşlarının kalemini alan kızına inanılmaz ceza
Anneden arkadaşlarının kalemini alan kızına inanılmaz ceza
Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!
Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!
Ahmet Hakan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten susturdu mu?
Ahmet Hakan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten susturdu mu?
Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı
Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu vaatlerini seçim kampanyasında anlattı! İşte detaylar...
Ekrem İmamoğlu vaatlerini seçim kampanyasında anlattı! İşte detaylar...
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor
Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019
Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019
Cadde ortasında kalbinden bıçaklandı... O genç öldü
Cadde ortasında kalbinden bıçaklandı... O genç öldü
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
HDP'li vekilin o sözlerine fezleke
HDP'li vekilin o sözlerine fezleke
DGS başvuru yapma DGS başvuru ücreti kaç para online ödeme
DGS başvuru yapma DGS başvuru ücreti kaç para online ödeme
Yorumlar