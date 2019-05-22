Fenerbahçe'de deprem! 5 isim yok

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a karşı forma giyemeyecek.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a karşı forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamayla bu isimlerin Ülker Arena'da oynanacak mücadelede yer alamayacağı vurgulandı.

Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Anadolu Efes'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı-lacivertliler kazanmıştı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.