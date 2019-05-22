HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusu binlerce vatandaşın gündemi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklama ile 11 bin personel alacağını duyurdu ve iş başvurusunda bulunulacak branşları sıraladı. Adalet Bakanlığı personel alımı yıl içinde gerçekleşecek.

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı erişime açıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni iş ilanını resmi twitter hesabından duyurdu. Buna göre Adalet Bakanlığı 11 bin personel alacak. Peki personel alımı hangi branşlarda olacak, hangi bölüme kaç kişi alınacak ve Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 21 Mayıs 2019


Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!
Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!
Ahmet Hakan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten susturdu mu?
Ahmet Hakan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten susturdu mu?
Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı
Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı
Hesabına yanlışlıkla 1 kilogram altın yattı bankanın tavrı şaşırttı
Hesabına yanlışlıkla 1 kilogram altın yattı bankanın tavrı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik imzayı attı İşte teknoloji geliştirme bölgeleri;
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik imzayı attı İşte teknoloji geliştirme bölgeleri;
İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı! "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz?"
İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı! "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz?"
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor
Anneden, arkadaşlarının kalemini alan kızına inanılmaz ceza
Anneden, arkadaşlarının kalemini alan kızına inanılmaz ceza
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Cadde ortasında kalbinden bıçaklanan genç öldü
Cadde ortasında kalbinden bıçaklanan genç öldü
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
HDP'li vekilin o sözlerine fezleke
HDP'li vekilin o sözlerine fezleke
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Yorumlar