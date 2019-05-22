Rusya'dan ABD'ye çok sert Türkiye tepkisi!

ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesi için iki hafta süre tanıdığı iddialarına Rusya'dan "Bu tür ültimatomlar kabul edilemez" tepkisi geldi.

Kremlin, S-400 anlaşmasının Türkiye’nin de belirttiği gibi bitmiş bir anlaşma olduğu vurgusu yaptı.

"Haziran'ın ilk haftasına dek süre" iddiası

Amerikan haber kanalı CNBC’de bugün yer alan haberde, ABD’nin Türkiye’ye S-400’lerden vazgeçmesi için haziran ayının ilk haftasına dek süre tanıdığı belirtiliyordu.

Yaptırım tehdidi

Haberde, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri alması halinde ise yaptırımlarla karşılaşacağı ve F-35 savaş uçaklarının program ortaklığından çıkarılacağı iddia ediliyordu.